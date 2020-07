Girondins – Mercato : Gasset à Bordeaux grâce à la vente de Kamano ?

true

Depuis des semaines, les Girondins et Sousa peinent à trouver un accord pour se séparer. Mais, le dossier Kamano pourrait tout changer.

À moins d’un mois de la reprise, les Girondins et Sousa sont toujours dans le flou. Le technicien portugais a demandé à partir. L’ex-coach de la Fiorentina est en conflit avec Frédéric Longuépée, président du FCGB. Surtout, il a été déçu des changements de stratégie sportive.

Problème, depuis des semaines, la direction bordelaise refuse de donner des indemnités de départ à Sousa. Un jeu de poker menteur s’est installé entre les deux parties. Une situation qui n’aide pas au bon déroulé de la préparation des Girondins.

Durant ce mercato, le club au scapulaire doit vendre pour renflouer les caisses. Mercredi en fin d’après-midi, la presse a informé du départ de François Kamano. Les Girondins et le Lokomotiv Moscou ont conclu un accord. Le club de la capitale russe est prêt à investir 7 millions d’euros pour l’offensif âgé de 24 ans. Kamano est enclin à rejoindre ce point de chute.

Sur La Chaîne l’Equipe, Bernard Lions pense que cette rentrée d’argent va faciliter le départ de Paulo Sousa. « S’il part, cela pourrait accélérer le départ de son entraineur. On a très bien compris que Paulo Sousa et Bordeaux, c’est fini. Mais, c’est une question d’argent. L’argent, pour l’instant, Bordeaux ne l’a pas. Mais si Bordeaux arrive à faire rentrer de l’argent avec le départ de Kamano, ça peut précipiter le départ de Paulo Sousa, et donc l’arrivée de Jean-Louis Gasset. » Favori à la succession du Lusitanien, Jean-Louis Gasset a posé un ultimatum aux dirigeants bordelais. S’ils veulent acter l’arrivée de l’ex-coach de l’ASSE, les Girondins devront vite trouver une solution avec Paulo Sousa.