Girondins – Mercato : Josh Maja n’a pas spécialement envie de quitter la L1

Plutôt heureux en France et en Ligue 1, Josh Maja n’est pas spécialement pressé de quitter les Girondins de Bordeaux.

Souvent cité parmi les joueurs bankables des Girondins de Bordeaux, Josh Maja (21 ans) pourrait bien être sacrifié cet été pour redresser les finances du club. Auteur d’une saison intéressante avant la crise du Covid-19 (24 apparitions, 8 buts, 3 passes décisives), l’attaquant commençait à susciter quelques prises d’intérêts. Notamment du côté de Glasgow où le Celtic comme les Rangers sont tentés par ses services.

Mais du côté de l’ancien joueur de Sunderland, il n’y a pas vraiment de volonté de plier bagage. Dans un podcast de « Touchline Fracas », retranscrit par « Girondins4ever », l’international nigérian a déclaré sa flamme à la Ligue 1 : « Pour moi, la Ligue 1 est plus tactique et plus lente. Le niveau de qualité est élevé et je pense que les gens ne réalisent pas la qualité qu’il y a dans ce championnat (…) La Ligue 1 est championnat équilibré. J’adore y jouer, j’apprends aussi et j’essaie de faire progresser mon niveau de jeu ».

Par ailleurs, Josh Maja a évoqué sa carrière internationale, laissant entendre que s’il avait déjà répondu à l’appel des Super Eagle une fois, il pourrait à l’avenir porter le maillot de l’équipe des « Three Lions » anglaise : « C’était un match amical, donc j’ai toujours le choix de ma sélection ».