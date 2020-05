Girondins – Mercato : Josh Maja pourrait relancer la guerre de Glasgow

true

Les Glasgow Rangers songent à Josh Maja (Girondins de Bordeaux, 21 ans) pour cet été. Le Celtic serait également sur le coup.

S’il a bien un derby où l’antagonisme est rude et irrévocable au niveau mondial, c’est bien celui de Glasgow. Il faut dire que le Old Firm entre le « catholique » Celtic et le « protestant » Rangers donne souvent lieu à de grosses empoignades… Y compris en matière de Mercato. Alors que les Rangers se refont une santé au plus haut niveau après des années au purgatoire, le Celtic collectionne les titres ces dernières saisons. Mais les deux jouissent toujours d’une aura unique pour attirer de bons footballeurs.

Comme nous vous l’indiquions il y a quelques semaines, les Rangers songeaient à s’offrir l’attaquant des Girondins de Bordeaux Josh Maja (21 ans) en cas de départ (probable) de leur goleador colombien Alfredo Morelos. Ils ont depuis été rejoint sur le dossier de l’ancien joueur de Sunderland par le Celtic.

C’est en tout cas l’information révélée par l’ancien rédacteur en chef de « Mercato365 » Ignazio Genuardi, journaliste bien renseigné au niveau des transferts. Selon lui, les Bhoys apprécieraient beaucoup Maja en cas de départ d’Odsonne Edouard, courtisé par plusieurs cadors de Premier League et évoqué à l’OL si Moussa Dembélé venait à s’en aller. En difficulté économique, Bordeaux pourrait bien être à l’écoute d’une proposition pour son buteur nigérian (1 sélection).