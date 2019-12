Girondins – Mercato : King Street serait prêt à sacrifier deux joueurs en janvier

false

Du fait de leur rendement irrégulier et de leur valeur sur le marché, François Kamano et Simon Kalu pourraient quitter les Girondins de Bordeaux en janvier.

Conforté par King Street à la tête du recrutement des Girondins de Bordeaux, Eduardo Macia s’est voulu rassurant ce lundi dans les colonnes de « L’Equipe » : « On ne veut pas vendre mais continuer à améliorer l’équipe. Il n’y a que des approches vraiment fortes qui pourraient nous amener à nous demander ce qui serait le meilleur pour l’équipe et pour le club. Il y a aussi des offres que tu ne peux pas refuser ( …) Mais notre intention première est vraiment de garder nos fondations en y ajoutant de la qualité. L’été dernier, on a posé les bases, aujourd’hui, on est prêts à grandir. »

Kamano et Kalu sacrifiés par les Américains ?

Il semblerait que le plan du fonds d’investissements américain soit malgré tout de céder des joueurs secondaires dans les plans de Paulo Sousa afin de dégager les liquidités nécessaires à la venue de certains renforts. D’après « Eurosport », King Street a coché le nom de deux joueurs à sacrifier cet hiver : François Kamano et Simon Kalu.

Concernant le Guinéen, sur le départ cet été et qui n’avait pas trouvé preneur, les Girondins espèrent récupérer 12 M€. Au sujet du Nigérian Kalu, que Bordeaux a proposé partout (et notamment en Turquie ces dernières semaines), il aurait suscité l’intérêt de deux formations : le Bétis Séville et le Hertha Berlin. Reste à savoir si Bordeaux sera en capacité de dégager les liquidités suffisantes pour se renforcer comme attendu par leur coach portugais.