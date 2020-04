Girondins – Mercato : King Street sur la brèche, un premier départ s’accélère !

true

Alors que la situation de King Street est très floue à la tête des Girondins de Bordeaux, le Nîmes Olympique pourrait en profiter pour recruter Paul Bernardoni (22 ans).

Une frange nourrie de supporters des Girondins de Bordeaux milite pour le départ de King Street. Elle pourrait être servie. Mardi, le très bien informé Girondinfos a assuré que les patrons du FCGB songeaient à quitter le navire eu égard aux difficultés engendrées par la crise sanitaire.

Déjà peu en odeur de sainteté dans le giron local, King Street profiterait de l’aubaine pour déposer le bilan et refiler le bébé à qui en voudra. Un premier repreneur s’est manifesté : Bruno Fievet, qui a déjà écrit une lettre d’intention aux patrons du club aquitain. L’intéressé n’a pas encore eu de réponse… tout comme les dirigeants du Nîmes Olympique n’en ont pas eu concernant Paul Bernardoni.

Le football est à l’arrêt mais les clubs bossent et le Nîmes Olympique s’est fixé une priorité pr le prochain mercato d’été: acheter définitivement, Paul Bernardoni… qui appartient aux Girondins de Bordeaux !! #NO #FCGB pic.twitter.com/rQUSivGo3l — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 31, 2020

Selon Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur le mercato, le club gardois travaille en coulisses et a défini le gardien bordelais comme sa priorité pour le prochain mercato. Un achat définitif est désiré par les Crocos, très satisfaits de son rendement en prêt depuis un an et demi. Aux dernières nouvelles, le jeune gardien du FCGB (22 ans) se sent aussi très bien dans le Gard… où il est le n°1.