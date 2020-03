Girondins – Mercato : Koundé fourmille d’ambitions au FC Séville

true

Jules Koundé n’est pas un cas isolé en Liga. Le jeune défenseur du FC Séville fait ainsi partie d’une forte colonie de joueurs venus de Ligue 1 en Andalousie (Lucas Ocampos, Rony Lopes, Diego Carlos). Arrivé l’été dernier en Andalousie, l’ancien stoppeur des Girondins de Bordeaux avait été recruté contre un chèque de 25 millions d’euros.

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Si l’intéressé est aujourd’hui pleinement installé dans le onze de départ de Julen Lopetegui, ses débuts ne furent pas aisés. « L’adaptation n’a pas été facile. Mes débuts ont été un peu durs, avec un collectif nouveau, ce qui était une première pour moi, affirme Koundé dans les colonnes de L’Équipe. Le niveau du Championnat est plus élevé. Les équipes sont mieux préparées tactiquement, elles cherchent plus à faire mal, même celles du bas de tableau. »

Koundé rêve aussi des JO

L’ancien défenseur des Girondins rêve désormais des JO de Tokyo cet été. « C’est mon objectif depuis le début de saison. Quand j’entends les athlètes dire que c’est la plus grande compétition, c’est quelque chose que je veux goûter, poursuit-il avant de raconter son transfert du FCGB. Je sentais surtout l’intérêt du club et sa volonté de m’aider à progresser. Le coach m’a directement montré des images de mes matches avec Bordeaux pour me dire : ‘Ça, c’est bien, ici tu peux t’améliorer’. Je ne m’attendais pas à être titulaire tout de suite. Puis j’ai haussé mon niveau et je me suis imposé. C’est à travers les yeux de mes proches que je réalise. J’ai toujours beaucoup travaillé, même en formation. J’ai toujours été un joueur sous les radars. Je suis ambitieux, on verra où ça me mène. »