Girondins – Mercato : Koundé répond à l’intérêt de Zidane et du Real Madrid

L’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux Jules Koundé, aujourd’hui au FC Séville, est dans le viseur du Real Madrid. Ce qui le flatte énormément.

Selon la presse espagnole, Zinédine Zidane aimerait recruter un quatrième défenseur central (après Sergio Ramos, Raphaël Varane et Militao) après pour la saison prochaine. Il doit être jeune mais déjà opérationnel, avec l’ambition de succéder à terme aux deux titulaires actuels. Une short-list a été dressée sur laquelle figurerait Jules Koundé, désormais au FC Séville.

Interrogé par AS sur cette rumeur, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux l’a joué modeste, histoire de ne pas froisser ses actuels employeurs mais on devine tout de même son envie de rallier un jour le Bernabeu… « C’est toujours bien qu’il y ait des clubs comme le Real Madrid qui te suivent, mais je suis très concentré sur Séville, je veux vraiment passer ce tour et gagner cette Coupe (l’Europa League). C’est la seule chose dans ma tête et celle de l’équipe. Je ne me prends pas la tête avec Madrid. »

« Il semble bien que Zinédine Zidane aime les défenseurs français (rires) ! Zidane est une légende à Bordeaux, en France et dans le monde. Ce fut l’un des meilleurs de tous les temps. Je connais l’histoire de Varane parce qu’il est français et je sais ce qu’il représente. Il est champion du monde. Nous jouons tous pour finir par être dans l’un des meilleurs clubs au monde… mais Séville l’est aussi. »