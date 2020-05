Girondins – Mercato : la vente d’un attaquant pourrait se concrétiser

false

Après Yassine Benrahou, un deuxième joueur prêté cette saison par les Girondins pourrait être transféré définitivement.

Après une saison bien compliquée et avec un gros déficit à combler, les Girondins ne peuvent snober aucune rentrée d’argent. Le club bordelais a déjà vendu Yassine Benrahou pour 1,5 million d’euros à Nîmes et une autre vente pourrait se dessiner.

Selon le Telegramme, le Stade Brestois envisagerait de conserver Alexandre Mendy, l’attaquant prêté par Bordeaux cette saison. « Le Stade Brestois va devoir recruter intelligemment, comme la saison passée, miser sur des jeunes à fort potentiel et puis convaincre quelques plus anciens de rejoindre l’aventure. Le profil du Toulousain Mathieu Dossevi, ailier droit de 32 ans, est d’ailleurs étudié et Brest ne lâche pas les deux options Samuel Grandsir et Alexandre Mendy, qui ne devraient pas être conservés à Monaco et Bordeaux », écrit le quotidien breton relayé par Girondins33.

Une vente qui, si elle se confirmait ne devrait pas pour autant rapporter une fortune au club bordelais. Il ne reste qu’un an de contrat à Mendy avec les Girondins.