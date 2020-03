Girondins – Mercato : l’agent de Toma Basic fait un appel du pied aux dirigeants

true

S’il a eu du mal à se faire une place aux Girondins de Bordeaux, Toma Basic (23 ans) franchit un cap depuis le départ d’Aurélien Tchouaméni. Devenu titulaire indiscutable en 2020, le jeune Croate réalise des matches de plus en plus consistants.

Son entourage ouvert à une prolongation

Davantage reconnu, Basic a même fait l’objet d’une offre supérieure à 10 M€ émanant d’Italie sur la toute fin du Mercato d’hiver. Offre à laquelle les dirigeants bordelais n’ont pas fait suite. Du côté de l’entourage de l’ancien joueur de l’Hadjuk Split, on savoure la situation… Et on est même prêt à rencontrer les dirigeants pour évoquer une prolongation au delà de juin 2022.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé l’agent de Toma Basic, Adrian Aliaj, à « Sud-Ouest » : « On a de très bonnes relations avec les dirigeants, Toma est bien à Bordeaux et s’ils nous le demandent, on s’assiéra autour d’une table avec plaisir. Mais il n’est pas question aujourd’hui de venir lui polluer l’esprit avec ça, l’important est de rester concentrer sur le football ». Message passé.