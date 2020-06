Girondins – Mercato : une belle vente de Macia rend les supporters furieux

true

En guerre contre sa direction, les supporters des Girondins de Bordeaux accusent le départ de Paul Bernardoni (23 ans). Une vente qui a fait des déçus.

Une décision de plus qui a mis en rogne les supporters des Girondins de Bordeaux. Étranglé financièrement, la direction bordelaise a cédé Paul Bernardoni (23 ans) à Angers SCO. Une vente qui a rapporté 7,5M€ (+20% lors d’une éventuelle revente, et divers bonus supplémentaires) au Marine et Blanc. Surtout, cette dernière va permettre de combler le déficit qui atteint près de 50M€ à la fin de cette saison. Paul Bernardoni, lui même, a avoué que « ce transfert arrangeait tout le monde, notamment le club »

Mais pour la plupart, ce départ ne passe pas. Girondins4ever, site traitant de l’actualité des Girondins, a effectué un sondage. À la question « que pensez-vous du départ de Paul Bernardoni ? », plus de 2500 votants ont donné leur avis. Le résultat est sans appel. 51% des électeurs pensent que le départ du gardien est « incompréhensible. Il représentait l’avenir, encore un mauvais choix… ».

D’autres, représentant une large partie (22% des votants), pensent que Bernardoni devait prendre la place de Benoît Costil (32 ans) dès cette saison. Au final, ils n’étaient que 15% des votants à penser que « le club a fait une super opération avec une plus-value, c’est une bonne chose ».