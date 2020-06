Girondins – Mercato : Pablo précise ses envies de départ

true

Taulier des Girondins de Bordeaux, Pablo Castro (28 ans) a envie de partir. Le défenseur central aspire à jouer dans un grand club ou retourner au Brésil.

En proie à de graves difficultés financières, les Girondins ne retiendront personne cet été. Pour l’heure, le club au scapulaire ne dispose pas de fonds pour recruter. Une situation qui agace en interne. Mais, une bonne nouvelle se préciserait pour les finances Marine et Blanc.Le défenseur central Pablo Castro (28 ans) veut s’en aller. Il souhaite essayer de rejoindre un grand club européen ou revenir au Brésil.

Au micro de FoxSports, le solide défenseur (1m88) a précise ses envies qui se situent en dehors de la Gironde : « Ce sont des rêves que j’ai encore en moi, de jouer dans un grand club en Europe. C’est dans ce sens que, si cela n’arrive pas, Corinthians, comme je l’ai déjà dit, est ma première option. Mon séjour à Corinthians a été très court, une année rien que pour ce club. Avec beaucoup de travail et d’efforts, j’ai réussi à me démarquer, à être champion du Brésil et de São Paulo, j’ai donc réussi à y construire une petite histoire, qui, je crois, n’était que le début. Il y a encore d’autres étapes à franchir. C’est ce à quoi je pense. » Lors de l’année 2017, Pablo avait été prêté par les Girondins au club des Corinthians. Une année qui a marqué au fer rouge l’Auriverde.

Pablo veut jouer « la Ligue des Champions ou dans un grand club d’Europe »

Cette saison encore, Pablo a démontré son rôle de leader au sein du groupe de Paulo Sousa. Il a participé à 25 rencontres de Ligue 1 pour 4 buts. Ses performances font de lui un des défenseurs les plus sûrs de l’hexagone. Malheureusement, le natif de São Luís (Brésil) a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou.

En pleine récupération, Pablo veut voir grand pour son avenir : « Je rêve de vraiment revenir au Brésil et de défendre à nouveau les couleurs des Corinthians. Aussi, je veux jouer la Champions League ou dans un grand club en Europe. Mais nous n’obtenons pas toujours tout ce que nous voulons. Cela n’appartient qu’à Dieu. Je serai ici à travailler et à m’efforcer de faire en sorte qu’à l’avenir, de bonnes choses puissent aussi arriver ». Sans Ligue des Champions, et victime d’une réputation déclinante depuis des années, les Girondins auront du mal à satisfaire les aspiration de Pablo.