Girondins – Mercato : pour Kalu, Bordeaux a fixé le prix

À la recherche de liquidités pour combler leur déficit, les Girondins de Bordeaux souhaitent obtenir 10M€ de la vente de Samuel Kalu (22 ans).

En ce moment, les Girondins ont une seule certitude : ils doivent vendre des joueurs. Victime de la crise économique liée au Covid-19, Bordeaux doit trouver de l’argent pour éponger 50M€ de déficit. Dans cette optique, Paul Bernardoni a déjà mis les voiles vers l’Angers SCO. Dans les prochaines semaines, d’autres belles valeurs marchandes (Maja, Adli, Basic) vont s’en aller.

Annoncé à Galatasaray (D1 turque), Samuel Kalu (22 ans) ne sera pas retenu. Selon la presse nigériane, l’offensif voudrait quitter la Gironde. Mais, les relations entre le club au scapulaire et l’écurie stambouliote se sont refroidies.

Les Marine et Blanc ont fixé leur prix. Pour Kalu, Galatasaray devra s’acquitter de 10M€ ! À prix-là, l’affaire serait loin d’être conclue pour le Super Eagle (14 sélections en A, 2 buts). Pour l’heure, les dirigeants turcs ont proposé un prêt avec une option d’achat automatique. Sauf que Bordeaux a besoin d’argent dès maintenant.

Pour rappel, Samuel Kalu avait été recruté par Bordeaux en provenance de Gent à l’été 2018. Bordeaux avait payé 8 M€ (plus des bonus qui pouvaient faire monter le deal à 10 M€). Sous le maillot des Girondins, le Nigérian a joué 54 matches pour 5 buts marqués et 4 passes décisives. Cette saison, l’ailier a connu plus de difficultés avec le management strict de Paulo Sousa. Une raison qui expliquerait ses envies d’ailleurs.