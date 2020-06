Girondins – Mercato : un départ remis en cause !

true

Annoncé proche de rejoindre Galatasaray (D1 turque), Samuel Kalu (22 ans) n’est pas encore parti des Girondins de Bordeaux.

Aux Girondins de Bordeaux, le futur demeure flou. Le club au scapulaire possède une seule certitude : il devra vendre avant le 30 juin et sa clôture des comptes. Ces derniers sont dans le rouge avec un déficit avoisinant 50M€. Une mauvaise nouvelle avant le passage de la DNCG.

Hier, l’ailier Samuel Kalu (22 ans) était, selon les dernières rumeurs, proche de rejoindre Galatasaray. Le club stambouliote souhaitait rapidement s’attacher les services du Nigérian, sous contrat jusqu’en 2023 en Gironde. Mais, Manu Lonjon, journaliste spécialisé mercato, a tenu à nuancer un éventuel départ : « Samuel Kalu vers la Turquie ? Ca va être compliqué parce que la Turquie a de gros soucis financiers. Ce sera compliqué de payer le transfert de Kalu qui est un des seuls joueurs des Girondins qui est « bankable ». Maintenant, on peut imaginer un prêt avec une option d’achat et la prise en charge du salaire. Cela permet de le montrer de nouveau, et de le revaloriser. Mais je crois qu’il avait aussi des touches en Allemagne (Hertha Berlin). »

Aucun joueur est jugé intransférable

Dans cette optique de renflouer les caisses, Bordeaux a déjà vendu son gardien Paul Bernardoni, à Angers SCO. L’international français Espoirs a rapporté 7M€ aux Girondins. D’autres départs devront suivre. Comme indiqué par Diabaté33, les plus belles promesses du club (Basic, Maja, Adli) seront sur le marché des transferts en cas de belles offres : « Le club ne les retiendra. Je ne peux pas dire qu’ils sont intransférables. C’est totalement faux. De toute façon, aujourd’hui, personne n’est intransférable. »