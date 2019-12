Girondins – Mercato : Samuel Kalu parmi les joueurs ciblés pendant l’hiver ?

false

Samuel Kalu, l’ailier des Girondins de Bordeaux, devrait retrouver une place de titulaire ce samedi soir. Avant quelques convoitises ?

Après un début de saison prometteur et un automne compliqué, l’herbe semble de nouveau plus verte pour Samuel Kalu. L’ailier nigérian des Girondins de Bordeaux a réalisé quelques bons matchs récemment et pourrait retrouver une place de titulaire face au Stade Rennais.

Selon Sud Ouest, les semaines qui arrivent pourraient également constituer un fort enjeu pour Kalu comme pour Bordeaux. Car le quotidien aquitain voit le joueur comme un possible « enjeu du Mercato ». « Il fait partie des joueurs qui pourraient se retrouver ciblés, notamment par des clubs anglais », explique Sud Ouest.

Si Paulo Sousa n’a pas caché son envie de renforts cet hiver, il semble acquis que les Girondins vont également devoir réaliser quelques belles ventes pour remplir les caisses. Avec Samuel Kalu en première ligne ?