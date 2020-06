Girondins – Mercato : Sousa approché par un grand club européen !

true

Dans son live Twitch, Manu Lonjon a lâché que Paulo Sousa est sur la short list de Benfica. Mais, l’entraineur des Girondins ne souhaite pas partir.

En proie à une grave crise institutionnelle, les Girondins de Bordeaux peuvent s’inquiéter de l’avenir de leur coach. Selon Manu Lonjon, Paulo Sousa est pisté par Benfica qui verrait bien de faire de l’homme de 50 ans son futur coach. Une perspective inquiétante à l’heure où le club au scapulaire est dans une grande impasse financière.

Le journaliste spécialisé sur le mercato a fait le point sur la situation de l’ex entraîneur de la Fiorentina : « Benfica s’est renseigné sur Paulo Sousa, il est sur une liste de trois noms. Ils se sont renseignés, lui est au courant. »

Forcément, l’intérêt d’un mastodonte portugais ne devrait pas laisser insensible Sousa. Surtout, que ce dernier a été formé en tant que joueur au Benfica. Mais, le Portugais est attaché aux Girondins de Bordeaux selon les informations de Manu Lonjon : « Aux dernières nouvelles, l’entourage de Paulo Sousa faisait savoir que Bordeaux – même s’il n’est pas d’accord avec Longuépée et qu’il y a des tensions sur le projet – ne voulait pas le libérer. Lui ne veut pas partir par la petite porte et lâcher des joueurs dans lesquels il croit. Mais Benfica l’a mis sur sa short-list, et pourrait se positionner dans les jours à venir de façon concrète. Selon ce qui se passe à Bordeaux dans les prochains jours aussi… Paulo Sousa a donc eu une approche concrète de Benfica, qui est un très grand club portugais. J’imagine que quand tu es portugais, que tu as Porto ou Benfica, ou le Sporting qui se positionne. »

