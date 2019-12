Girondins – Mercato : Sousa demande du renfort en attaque

false

L’entraîneur des Girondins de Bordeaux Paulo Sousa a fait savoir qu’il avait besoin de plusieurs renforts au mercato hivernal. Notamment dans le secteur offensif.

Les Girondins de Bordeaux ont perdu la recette. Troisième de L1 il y a un mois, les hommes de Paulo Sousa termineront l’année 2019 à un plus anonyme 13e rang à cause de leur série de quatre revers de rang.

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

La dernière défaite date de samedi, au Roazhon Park, face à un Stade Rennais plus réaliste (0-1). « Il a manqué des buts, a concédé Sousa après la rencontre. C’était un match très équilibré, on a pris des risques, même si cela a créé quelques problèmes, et on a quand même eu des occasions nettes dans les dernières minutes. Cela nous montre le chemin qu’il faut continuer à prendre, en étant plus agressifs dans les duels, pour dépasser nos limites et dépasser des adversaires comme celui qu’on a rencontré aujourd’hui. »

« Ça ne date pas d’aujourd’hui »

Le coach des Girondins a ensuite envoyé un signal aux dirigeants bordelais concernant le message à venir. « Cette équipe a acquis une certaine stabilité, on a juste besoin de quelques individualités supplémentaires en attaque pour passer un cap, a-t-il insisté en conférence de presse. Ça ne date pas d’aujourd’hui, je le disais déjà quand l’équipe gagnait. »