Girondins – Mercato : Sousa, Roche, Gasset, les toutes dernières informations

Toujours aussi compliqué de deviner ce qu’il va se passer dans les prochains jours aux Girondins de Bordeaux. Sousa, Roche, Gasset, ça bouge au quotidien.

Bien compliqué de savoir ce qui se trame en coulisses aux Girondins de Bordeaux. Départ, ou non, de Paulo Sousa, arrivée éventuelle d’Alain Roche, en qualité de directeur sportif, départ officiel d’Eduardo Macia, le quotidien du club semble si agité qu’on se demande encore et toujours ce qu’il va advenir dans les prochains jours.

Le quotidien l’Equipe apporte ce matin un certain nombre de réponses. En premier lieu, et bien qu’il soit toujours en place, Paulo Sousa, l’entraîneur, pourrait bel et bien faire ses valises. Ne reste plus, mais ce n’est pas simple, qu’à trouver des liquidités (vente de Kamano ?) pour lui payer une de ses deux dernières années de contrat. Jean-Louis Gasset fait toujours figure d’immense favori pour lui succéder. Quant au poste de directeur sportif, il devrait, sauf rebondissement, revenir à Alain Roche.

Le quotidien sportif parlant même de « début de semaine » pour sa nomination.