Girondins : Mercato, Sousa, Ultras… Les annonces fortes de Frédéric Longuépée

Frédéric Longuépée s’est voulu rassurant sur le projet de King Street aux Girondins de Bordeaux. Il a également ouvert sa porte aux Ultras.

Pointé du doigt par les Ultras qui réclament son départ, Frédéric Longuépée s’affiche comme le porte-étendard du projet de King Street, qui a pris seul les commandes des Girondins de Bordeaux il y a quelques jours. Dans les colonnes de « L’Equipe« , l’ancien dirigeant du PSG a tenté de rassurer sur le projet.

Un discours visant à rassurer l’investissement

« Le projet est d’abord sportif, il faut remettre le club régulièrement en haut du classement. Et pour ça, il me semble également nécessaire de renforcer l’engouement autour du club. On veut faire des Girondins un symbole du football moderne au plan international. King Street est-il prêt à investir Ils ont déjà réalisé un certain nombre d’investissements. Ils sont prêts à en faire de nouveau. Ils ont bien compris (…) Je ne connais pas beaucoup de personnes qui investiraient 100 millions d’euros sans y croire. Avoir racheté les parts de GACP, c’est une preuve et une confirmation qu’ils croient en ce projet ».

Un Mercato d’hiver pas trop animé ?

« Le mercato d’hiver sert surtout à ajuster, il n’a pas vocation à modifier l’ossature de l’équipe. Aujourd’hui, on est très heureux de la façon dont elle évolue. On souhaite qu’elle progresse encore mais c’est un processus sur le moyen-long terme. On ne renoue pas avec ses lettres de noblesse en un an ou deux. L’idée, c’est de recruter des joueurs au bon poste et au bon moment pour faire la différence. Au-delà des critères footballistiques, on sera également très attentif à l’état d’esprit de nos recrues ».

Paulo Sousa invité à la patience

« On discute régulièrement avec Paulo. Je ne connais pas beaucoup de coaches qui soient entièrement satisfaits de leur mercato, ça fait partie de la vie d’un club. Il faut rendre hommage au travail qu’il a réalisé avec Eduardo (Macia) , le directeur du football jusqu’ici ».

Sa relation avec les Ultramarines

« De notre côté, il n’y a pas de volonté d’envenimer le conflit, la porte est ouverte et elle le restera. Je ne peux que souhaiter que ce nouvel appel soit entendu. J’ai rencontré les Ultramarines à deux ou trois reprises à mon arrivée pour leur expliquer le projet. Ce qui peut compliquer les choses, ce sont les messages divergents provenant de divers canaux de communication. À partir du moment où une clarification a été apportée par l’actionnaire, j’espère que le message d’ouverture sera entendu. Le soutien de nos supporters et des Ultras est quelque chose d’essentiel. On ne fait pas huit heures de route une semaine sur deux pour encourager son équipe par hasard. Ça force le respect ».