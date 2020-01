Girondins – Mercato : un joueur blacklisté par Sousa sur le départ

true

Barré par le Suisse Loris Benito, Maxime Poundjé n’a joué que quatre minutes depuis le début de la saison. Un départ des Girondins de Bordeaux est à l’ordre du jour et il a des touches à l’étranger.

Depuis le début de la saison, Maxime Poundjé n’a joué que quatre minutes. Trois lors de la victoire contre l’AS Monaco (2-1) le 24 novembre, une autre lors de la défaite à Rennes (1-2) juste avant la trêve. C’est tout. Lui qui avait pris part à une trentaine de rencontres la saison passée est désormais le remplaçant de Loris Benito.

Contacté par le site WebGirondins, l’entourage du latéral gauche de 27 ans a expliqué que la tendance était à un départ cet hiver. Poundjé aurait des touches avec des clubs anglais et espagnols mais la position du FCGB le concernant n’est pas définie car il n’est pas certain que Paulo Sousa ait envie d’alléger encore plus son effectif.

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Les proches du joueur ont expliqué à WebGirondins que le principal intéressé n’était de toute façon pas encore parti car il ne quittera le club de sa ville qu’à l’unique condition que le challenge proposé soit intéressant.