Girondins – Mercato : un nouveau prétendant prêt à griller le favori Gasset ?

Les prétendants se bousculent pour prendre la place de Paulo Sousa, sur le départ, aux Girondins. Selon Foot Mercato, Thorsten Fink a proposé ses services.

Officiellement Paulo Sousa est toujours entraîneur des Girondins. Malgré cela, le technicien portugais a déjà averti sa direction et ses joueurs qu’il souhaitait s’en aller. Pour le moment, les discussions avec le club au scapulaire sont au point mort. Le natif de Viseu (Portugal), annoncé sur la short list du Benfica, réclame une partie de la fin de son contrat, quand Bordeaux veut s’en séparer sans indemnité.

Malgré les problèmes actuels rencontrés par les Girondins (gouvernance, économique…), le poste intéresse moult prétendants. Entre les pistes Wilmots, Sagnol, Courbis, le nom de Jean-Louis Gasset (66 ans) est le plus avancé pour récupérer la direction de l’effectif Marine et Blanc.

Mais, tant que rien est signé, le dossier reste ouvert. Selon Foot Mercato, Thorsten Fink a été proposé aux patrons bordelais ces derniers jours. L’ancien joueur du Bayern Munich est actuellement entraîneur au Vissel Kobe (Japon), club d’Andrès Iniesta.

Depuis sa reconversion en qualité de coach principale en 2008, Fink a connu de nombreux succès. Au FC Bâle, il a été champion de Suisse deux fois (2010 et 2022), et vainqueur de la coupe de Suisse (2010). Avec l’APOEl, il a aussi été champion en 2015. Enfin, au pays du Soleil Levant, il a remporté la coupe de l’Empereur (2019) et la supercoupe du Japon (2020). Toujours d’après FM, son expérience du haut niveau et son beau palmarès ont retenu l’attention des décideurs girondins. À noter que Besiktas apprécie aussi le profil de l’homme de 52 ans.