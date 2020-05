Girondins – Mercato : un nouvel ailier pour soulager Paulo Sousa ?

true

Si Frédéric Longuépée a déjà prévenu Paulo Sousa sur le mercato, cela n’empêche pas les Girondins de Bordeaux de plancher sur la promotion de joueurs en interne.

Paulo Sousa sait désormais dans quelle panade il a mis les pieds. Arrivé aux Girondins de Bordeaux il y a seulement quelques mois, le technicien portugais a essayé de faire prendre sa philosophie à ses joueurs mais a rapidement été freiné par le manque de profondeur de son équipe.

S’il comptait recruter en conséquence au mercato, l’ancien milieu de la Juventus Turin a été prévenu ce vendredi par le président Longuépée qu’il devrait faire avec les moyens du bord. Cela n’est pas franchement une surprise quand on sait que le FCGB fait partie des plus clubs les plus impactés par les conséquences de la crise sanitaire.

Premier contrat pro pour le jeune Delaurier-Chaubet ?

Afin de trouver un moyen de se renforcer sans forcément passer par le recrutement, les Girondins ont une astuce : promouvoir des jeunes talents en interne. Eurêka ! Le très bien informé Girondinfos fait ainsi savoir que le jeune ailier Logan Delaurier-Chaubet (18 ans) devrait signer son premier contrat professionnel. Un bail de 3 ans (2023) attendrait le milieu offensif, sur lequel les Girondins « fondent beaucoup d’espoir. »