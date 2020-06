Girondins – Mercato : un taulier de Paulo Sousa veut quitter le navire

true

Alors qu’un Mercato particulièrement compliqué s’annonce aux Girondins, le club bordelais doit aussi gérer certaines envies de départ.

Avec des résultats sportifs décevants et une situation financière compliquée, les mois qui arrivent s’annoncent périlleux pour les Girondins de Bordeaux. Le passage devant la DNCG se présente comme un rendez-vous difficile à négocier, au milieu d’un Mercato où le flou persiste.

Avec peu de moyens pour recruter et peu de joueurs vraiment valorisés sur le marché, les perspectives de remplir les caisses ne sont guère reluisantes. Et voilà qu’en plus de cela, certains cadres ont visiblement des envies de départ…

Invité du Talk sur Webgirondins, l’insider Diabaté33 a en effet confié que Pablo, le défenseur central brésilien, avait comme projet de rester dans son pays la saison prochaine. « Il y a plusieurs joueurs qui sont potentiellement partants. Un exemple comme Otavio qu’on a prolongé l’année dernière. Il ne sera pas retenu si une bonne offre arrive. Pablo aussi. Il revient d’une blessure, donc c’est plus compliqué. Est-ce qu’il va trouver un club ? Il souhaite rester au Brésil, c’est une information réelle », affirme l’insider.