Girondins – Mercato : un taulier de Sousa veut fuir la France !

Le défenseur central des Girondins de Bordeaux Pablo (28 ans) a assuré qu’il rejouerait un jour aux Corinthians de Sao Paulo.

Rentré au Brésil au début du confinement, Pablo vient d’accorder une interview à un média local, iG, dans laquelle il a fait comprendre qu’il reviendrait un jour aux Corinthians. A 28 ans, le défenseur central n’a pas encore la volonté de quitter les Girondins de Bordeaux… sauf si la crise sanitaire devait se prolonger.

« J’ai un rêve de retourner au Brésil, de revenir dans une équipe que j’ai toujours eu en tête. J’ai le désir de retourner à Corinthians et de continuer cette histoire. Je n’oublierai jamais mon passage en 2017. Toute l’affection et le respect que les fans avaient envers moi. La motivation qu’ils m’ont donnée de toujours s’efforcer et de me consacrer le maximum. »

« J’ai cette envie de porter à nouveau ce maillot. J’ai toujours été un joueur des Corinthians et quand j’y ai joué, c’est totalement différent. Dans le football, tout est possible. En France, il n’y a pas de clause libératoire, pas de pénalité, ils stipulent le montant qu’ils souhaitent. Mais, comme le monde est aujourd’hui, je préfère rester au Brésil, proche de ma famille et de mes amis, dans mon pays, parlant ma langue. J’espère que tout se normalisera à l’avenir, mais si cela continue comme ça (avec des cas), je préférerais rester au Brésil, qui est l’endroit où je me sens le plus en sécurité. »