Girondins – Mercato : une règle peu rassurante pour Paulo Sousa a été fixée

Après une première partie de saison sur courant alternatif sur le terrain et très compliquée en dehors, les Girondins abordent un Mercato qui pourrait être agité. Sur le plan des arrivées, un avant-centre est recherché. Du côté des départs, les choses pourraient bouger sensiblement.

En effet, comme l’explique Sud Ouest dans son édition du jour, la donne est très claire au sein du club et pas forcément rassurante pour Paulo Sousa. « Personne n’est intransférable en cas d’offre jugée satisfaisante », rappelle tout simplement le quotidien aquitain.

Paulo Sousa, qui pourrait donc voir plusieurs départs agiter son été, souhaiterait tout de même que ces départs concernent des joueurs non-prioritaires. Les Baysse, Cafu, Poundjé ou Benharou seraient des candidats idéaux au départ. Au vu de leur situation contractuelle (fin de contrat dans un an et demi), les Pablo, Kamano et Sabaly semblent également très concernés. Mais les choses sont claires, même un joueur très important pour Paulo Sousa pourra faire ses valises si un club se montre suffisamment convaincant.