Girondins : nouvelle révélation de Daniel Riolo sur les pratiques troubles du FCGB

true

Le jounaliste Daniel Riolo a appris que Nicolas De Préville avait failli être vendu à un club de Premier League sans qu’il soit au courant.

Les révélations à propos des Girondins de Bordeaux se sont enchaînées hier soir. Daniel Riolo a ainsi révélé que Nicolas De Préville avait failli être vendu en Angleterre sans que lui-même ou son agent ne soit au courant ! Ulrich Ramé avait en effet donné mandant à la sulfureuse Raquel Herraiz Del Moral pour qu’elle conclut un transfert en Premier League…

« En janvier 2019, un mandat est sorti pour que Raquel Herraiz Del Morral vende Nicolas de Préville en Angleterre. J’ai appelé l’agent du joueur : « Vous vous occupez de lui depuis longtemps ? C’est une relation de confiance ? » « Oui, oui, bien sûr. » « Est ce que vous êtes au courant qu’en janvier de l’année dernière, votre joueur aurait pu aller en Angleterre ? » « Non, c’est impossible parce que s’il va en Angleterre, je suis au courant, c’est moi son agent. » « Pourtant , il y a un mandat qui a été donné à une dame par le directeur sportif de l’époque, M. Ramé, pour vendre le joueur. » «

Daniel Riolo révèle une pratique d’Ulrich Ramé au recrutement des Girondins #Girondins https://t.co/MkOSQmC2Rr — WebGirondins (@webgirondins) May 12, 2020

« Là, l’agent au téléphone, un peu en silence. Comme il a de la bouteille il me répond : « Ce sont des choses qui arrivent dans le football », mais je vois bien qu’il n’est pas au courant, donc que Nicolas de Préville ne doit pas l’être non plus. Si vous apprenez demain que, dans votre dos, on a donné le mandat pour vous vendre je ne sais où et que vous n’êtes même pas au courant, c’est quoi l’image que vous avez du club ? »