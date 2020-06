Girondins, OM : Paulo Sousa et Villas-Boas, même combat !

true

A l’instar d’André Villas-Boas à l’OM, les relations sont tendues chez les Girondins entre Paulo Sousa et sa direction.

RMC consacre un article à l’avenir de Paulo Sousa aux Girondins, ce lundi. Et entre le Portugais et son compatriote André Villas-boas, à l’OM, il y a des similitudes. Villas-Boas a choisi de rerster à Marseille malgré le départ de son ami Andoni Zubizarreta, poussé vers la sortie par une direction avec laquelle AVB est en froid. Et à Bordeaux, Sousa entretient lui aussi une relation trouble avec King Street. « Les tensions entre la direction et les Ultramarines ont tourné au vinaigre et, en interne, la relation entre Frédéric Longuépée et Paulo Sousa a pris une tournure grave », estime Nicolas Vilas, qui évoque des « rapports quasi inexistants ». Comme à Marseille, l’heure est à l’austérité, mais Sousa est proche de ses joueurs et des supporters…

« Paulo Sousa honore son contrat qui, sur le papier, l’emmènerait jusqu’en 2022, écrit Nicolas Vilas. Outre cet engagement, d’autres raisons pourraient l’inciter à rester. A commencer par la relation qu’il a établie avec son groupe. Confiné au Portugal depuis le début de la crise sanitaire, Sousa maintient le lien avec ses joueurs, de façon quotidienne. D’ici la reprise de l’entraînement prévue le 22 juin, les séances individuelles sont assurées à distance par Mister Sousa et son staff. Lorsqu’il a été approché par des clubs anglais et du Moyen-Orient il y a quelques mois, le Portugais avait décliné, privilégiant les liens tissés avec le vestiaire et le public bordelais. »