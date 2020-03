Girondins : les supporters manquent déjà à Rémi Oudin

true

La nouvelle est tombée lundi : à cause du Coronavirus, les matches de L1 se disputeront à huis clos jusqu’au 15 avril. Les Girondins n’échappent évidemment pas à la règle, ce que Rémi Oudin déplore, comme il l’a confié au site Girondins4Ever.

« On prend mal cette nouvelle parce que ça a quand même un gros impact sur les matches de Ligue 1, estime l’ancien rémois. Comme tous les clubs, on a besoin de notre public pour nous pousser, pour être derrière nous. Ça va être compliqué sans le public. »

📽 Ce dimanche, les Girondins sont repartis de Saint-Etienne avec un point. Revivez de l’intérieur ce #ASSEFCGB

➡ https://t.co/FFaVxPCE5D pic.twitter.com/dxkav6ZfDV — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) March 9, 2020

Et à Oudin de mettre en avant le rôle joué par les Ultras du FCGB. « Les Ultramarines nous suivent, ils sont toujours derrière nous et on les entend à tous les matches. Le football c’est aussi ça, le spectacle dans les tribunes, l’ambiance, et là on ne l’aura pas, donc ça change beaucoup ».