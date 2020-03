Girondins : Paulo Sousa désigne ses deux joueurs indispensables

true

Dans ses commentaires d’après match, dimanche, à Geoffroy-Guichard, le coach des Girondins Paulo Sousa n’a pas été tendre avec Josh Maja, pourtant auteur du but bordelais, et les remplaçants girondins. « Les joueurs qui jouent moins doivent saisir leur chance quand ils en ont l’occasion. Je ne comprends pas. Quand tu ne joues pas beaucoup et qu’on te donne une chance, tu dois montrer plus au coach, au staff. J’attendais plus », a-t-il notamment confié.

Le Portugais a aussi évoqué les absents, et insister sur celles de Toma Basic et Nicolas De Préville. « Toma est notre milieu le plus en forme, le plus fort. Il construit, il accélère, il conduit, il est important dans les transitions ; Il nous apporte beaucoup. Et Nico est notre joueur le plus important selon moi. L’équipe dépend beaucoup de lui. »