Girondins : Pablo accuse le coup après sa grave blessure

Paulo Sousa devra se passer des services de Pablo Castro jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central des Girondins de Bordeaux s’est en effet blessé gravement au genou dès les premières minutes du match de dimanche contre l’OGC Nice (1-1).

À l’infirmerie des Girondins de Bordeaux jusqu’à nouvel ordre et en attente de jours meilleurs, Pablo (28 ans) a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Il semble accuser durement le coup.

« Notre Créateur est en charge de tout »

« C’était certainement l’un des moments les plus difficiles de ma carrière ce dernier match. J’ai subi une blessure au ligament croisé face à Nice, et je commence désormais ma récupération, a déclaré le Brésilien dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. Bientôt, je reviendrai avec une force totale sur les pelouses. Notre Créateur est en charge de tout ».