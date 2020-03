Girondins : Pablo rassure après son opération

true

C’est bien sûr un coup dur pour les Girondins : Pablo sera absent jusqu’à la fin de la saison. C’est jeudi que le Brésilien a été opéré du genou, et sur les réseaux sociaux, le défenseur central a donné de ses nouvelles.

[Communiqué] Les activités sportives des équipes du Club (masculines et féminines) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. #COVID19

« Hier, j’ai subi une opération du genou et grâce à Dieu, tout s’est bien passé !, a-t-il expliqué. Maintenant je vais me remettre pour revenir à 100 % et avec force totale ! Je suis déjà en train de le faire. Merci beaucoup pour de vous être montrés inquiets, et pour votre affection ! Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-haut logera à l’ombre du Tout-puissant. Je dis à l’Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie ! » Très croyant, Pablo.