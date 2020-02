Girondins : pas de Jimmy Briand face à l’OGC Nice

true

L’attaquant des Girondins de Bordeaux, Jimmy Briand, ne sera pas opérationnel dimanche pour la venue de l’OGC Nice. Pour le plus grand regret de Paulo Sousa, son entraîneur.

La semaine dernière, sur le terrain du Parc des Princes face au PSG, les Girondins de Bordeaux avaient dû faire sans leur attaquant, Jimmy Briand, blessé. Il en sera de même, dimanche, face à l’OGC Nice pour le plus grand regret de son entraîneur, Paulo Sousa.

Des propos tenus il y a quelques minutes en conférence de presse et retranscrits par WebGirondins. « Jimmy Briand n’est pas prêt pour ce match. C’est une difficulté pour nous d’être privé du numéro 9, ça m’oblige à être plus créatif, et ça permet à ceux qui jouent moins de se montrer. C’est vrai que tactiquement il est très bon. Il faut beaucoup d’effort physique au niveau défensif. C’est aussi un joueur très important pour notre organisation défensive. »