Girondins : Paulo Sousa aurait demandé à partir sans indemnités !

Selon Manu Lonjon, Paulo Sousa souhaite quitter les Girondins de Bordeaux et il n’en fait pas une question d’argent…

Etonnante révélation que celle de Manu Lonjon, ce soir, sur Twitch. D’après le journaliste indépendant, Paulo Sousa a fait savoir à Frédéric Longuépée qu’il était prêt à quitter les Girondins sans indemnités de licenciement. « Je me suis rencardé, explique Lonjon. Car j’étais surpris par la communication de Paulo Sousa. Et j’ai appris qu’il y a une quinzaine de jours, il est allé voir Longuépée. Il lui a demandé de sortir du club gratuitement, sans indemnités, sans 1 Euro ! »

Et au spécialiste des transferts d’expliquer qu’elle a été la réponde de Longuépée… « Longuépée s’est dit que pour demander ça, Sousa avait forcément quelque chose derrière, un autre club. On parlait de lui à Benfica. Mais la certitude, c’est que pour Sousa, quitter Bordeaux n’est pas une question d’argent. C’est une question d’autre chose et je vous laisse deviner quoi… »