Girondins : Paulo Sousa décidé à partir à cause… du nouveau logo ?

L’entraîneur portugais aurait décidé ce jeudi de mettre un terme à son aventure avec les Girondins de Bordeaux. Pour des raisons assez incroyables.

C’est une bombe qui a explosé à la face des supporters bordelais ce jeudi : Paulo Sousa aurait réuni ses quatre capitaines dans la journée pour leur annoncer son intention de partir. Le Portugais va-t-il démissionner ? Va-t-il faire la grève du zèle jusqu’à être limogé par ses dirigeants ? Ce soir, l’insider Manu Lonjon a apporté des précisions assez hallucinantes sur la position du technicien et les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle décision.

« Paulo Sousa n’a pas démissionné. Il sera à l’entraînement demain matin. Il souhaite rencontrer les dirigeants pour trouver une sortie amiable. Il est épuisé. On lui avait promis au départ que 85% des rentrées seraient réinvesties et 15% économisées. Le rebranding l’a rendu furieux. Qu’on investisse 2-3 M€ là-dedans (le nouveau logo) alors qu’on lui refuse toutes ses propositions de joueurs est la goutte qui a fait déborder le vase. »

« Il ne quittera pas Bordeaux pour rejoindre immédiatement un autre challenge (Benfica par ex). Il avait la main sur son groupe, était apprécié des joueurs. Sa relation avec le board est devenue impossible. Aucune confiance. Il ne veut plus être une quelconque caution. Il veut partir. » Seulement, il n’est pas certain que ses dirigeants acceptent un départ à l’amiable puisque cela consisterait à lui verser des indemnités…