Girondins : Paulo Sousa n’a pas que des fans chez les anciens du FCGB

Le début d’année est difficile aux Girondins avec une défaite en championnat contre Lyon (1-2) et surtout l’élimination en Coupe de France ce jeudi à Pau, pensionnaire de National. Paulo Sousa a perdu de sa superbe et il a été ciblé par Nicolas Maurice-Belay, l’ancien ailier du club au scapulaire.

Pas assez de jeu selon Maurice-Belay

Sur ARL (Aquitaine Radio Live), NMB a expliqué que le système du Portugais n’était pas adapté à son effectif, selon lui. « Personnellement, je ne l’aime pas du tout. Si tu utilises ce système-là, tu dois utiliser beaucoup les côtés et on ne les utilise pas du tout. On ne crée pas forcément de décalages. Je trouve que des fois, même les trois défenseurs… Il suffit des fois d’un seul avant-centre pour neutraliser trois défenseurs… Si déjà tu arrives à te faire neutraliser là, tu es forcément en infériorité numérique autre part. Et on a du mal à se créer des décalages par les passes. Ça fait beaucoup de choses qui font que Bordeaux ne produit pas de jeu, et Bordeaux n’arrive pas à mettre en danger l’adversaire ».