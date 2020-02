Girondins : Paulo Sousa prend des gants pour parler du Mercato

true

On le sait : Paulo Sousa n’a pas spécialement bien vécu le Mercato d’hiver réalisé par les Girondins de Bordeaux. Lui qui souhaitait la venue d’un avant-centre n’a vu débarquer qu’un ailier (Oudin) pour très cher et perdu son meilleur milieu de terrain (Tchouaméni) remplacé par un espagnol low cost en mal de temps de jeu (Pardo).

Pour autant, ne comptez plus sur le Portugais pour confier son mal-être en public. Présent en conférence de presse ce mardi, l’ancien coach de la Fiorentina a donné dans la réponse diplomatique pour ne pas brusquer ses employeurs ni les joueurs qui ne sont finalement pas partis malgré les rumeurs insistantes.

Paulo Sousa craint que les cadres du projet se lassent

« Normalement, c’est très important pour moi de rester bien concentré sur tout ce que j’ai en ce moment. Il faut respecter bien mes joueurs, parce que ce sont eux qui essayent, avec toutes les difficultés », a glissé Paulo Sousa dans des propos retranscrits par « Girondins4ever ».

Malin, le technicien lusitanien a fait passer un message à ses dirigeants américains, par rapport à des joueurs comme Laurent Koscielny, venus pour l’ambition d’un projet et qui peuvent se sentir lésés par les promesses non tenues : « On court le risque d’avoir un manque de motivation de ces joueurs parce qu’ils sont venus ici avec une idée, et, pour franchir une étape, l’équipe doit être bien aidée. Ce n’est pas possible, donc on doit continuer sur notre chemin et bien travailler avec ces joueurs ».

Dans son plaidoyer sur le Mercato, Paulo Sousa a conclu sur une note plus optimiste : « Si chaque joueur peut jouer chaque match avec la même mentalité qu’on a montrée lors des derniers matches, s’ils sont capables de prendre des décisions et des exécutions sur le niveau individuel de chacun, alors on peut faire les choses bien. Je suis positif, et je crois qu’on va le faire ».