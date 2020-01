Girondins : Paulo Sousa revient sur les problèmes de mentalité de ses joueurs

true

Ce soir, les Girondins de Bordeaux accueillent Le Mans en 32es de finale de la Coupe de France. L’entraîneur des Aquitains, Paulo Sousa, a martelé en conférence de presse que ses joueurs devaient avoir une mentalité irréprochable, même face à un mal-classé de Ligue 2.

« Ce qui est important, c’est d’avoir une mentalité, que l’on doit voir sur le terrain, par rapport à l’histoire de ce club. Il faut avoir la mentalité d’avoir envie de gagner chaque match et ça, ça donne la responsabilité d’avoir des valeurs individuelles très fortes sur le terrain, proches de celles de nos supporters, pour qu’ils s’identifient. »

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Et on doit aussi savoir que les nombreuses personnes qui viennent au stade et aiment notre club n’ont pas la même capacité économique qu’ont nos joueurs. Il faut donc avoir l’esprit de sacrifice, de détermination, pour que nos supporters soient fiers et heureux de tout de qu’on fait, de cette bannière, de ce maillot que l’on porte. Et ça, c’est une chose que l’on doit avoir pour arriver vers les victoires. »

« Après, il y a des facteurs techniques et tactiques qui peuvent être différents, selon la complexité ou les adversaires, les scénarios. Contre Le Mans, sur ces niveaux – même si on peut aussi essayer des trucs -, il est vrai qu’individuellement je sais qu’on est meilleur. Mais on doit le démontrer. Au niveau attitude et mentalité, on doit être plus déterminé que nos adversaires, à chaque match. J’espère voir ça. »