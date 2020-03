Girondins : Paulo Sousa serait au bord de la rupture

true

Ces dernières semaines, Paulo Sousa a montré des signes d’agacement qui laissent à penser que son aventure aux Girondins pourrait se terminer plus rapidement que prévu.

12e de L1, les Girondins de Bordeaux réalise une saison sans relief, davantage marquée par les tensions entre ses supporters et King Street que par ses exploits sur le terrain. Dans ce contexte, l’avenir de Paulo Sousa est incertain. Le Portugais est sous contrat jusqu’en juin 2022 mais il donne des signes de lassitudes.

Philippe Fargeon, l’ancien attaquant bordelais, est plutôt pessimiste. « Sousa annonce de plus en plus qu’il est déçu, explique-t-il sur le site girondins4Ever. On sait très bien qu’il y a une certaine tension entre des dirigeants et lui. On a fixé des objectifs et je ne pense pas qu’il s’attendait qu’au bout d’un an, on allait lui dire qu’il faut baisser la masse salariale. Il pensait peut-être qu’on allait lui dire que ce n’était pas grave pour cette année, on va renflouer encore et on aura une équipe compétitive. Maintenant, le discours n’est pas le même. »

Courage à toi, Yacine, le Club est avec toi. Prenez soin de vous et de vos proches #RestezChezVous #StayHome pic.twitter.com/rSGy9fZahs — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) March 26, 2020

« Il est capable de dire « Au revoir, merci » »

Selon lui, le Portugais pourrait donc faire ses valises… « Connaissant le personnage tel qu’il est, c’est quelqu’un qui n’a pas de sentiments à avoir par rapport à des promesses qui ne sont pas tenues. Il est capable de dire « Au revoir, merci ». Ça reste son choix, bien évidemment. On sent qu’il est à la limite de la rupture. Les résultats, pour l’instant, et avec tout ce qui se passe, c’est un peu compliqué. »