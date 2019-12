Girondins : Paulo Sousa très clair sur l’objectif Coupe de la Ligue

true

L’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa, était face aux médias il y a quelques minutes. Et ce avant le déplacement à Brest, demain, en Coupe de la Ligue.

L’objectif est affiché. Et par l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa, pour qui la Coupe de la Ligue n’est pas une épreuve à délaisser. Bien. au contraire. Demain, sur le terrain du Stade Brestois, les Bordelais pourront donc s’appuyer sur leur capitaine, Benoît Costil, ce dernier n’étant pas envoyé sur le banc afin de faire tourner.

Otavio avant #SB29FCGB :

« Le match de demain est très important pour nous » — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 17 décembre 2019

Paulo Sousa : « Brest pose beaucoup de problèmes à beaucoup d’équipes. Ils sont très bien organisés et offensivement ils sont ambitieux, ils jouent bien. Il faudra être bien concentrés et intenses. Et que chaque joueur soit performant. On a pris la décision de mettre notre capitaine demain. Gaëtan jouera la Coupe de France, il travaille bien, on compte beaucoup sur lui pour l’avenir. »