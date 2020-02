Girondins : pourquoi Paulo Sousa a retrouvé tout son crédit depuis Pau

true

Jeudi 16 janvier, les Girondins de Bordeaux touchaient le fond en se faisant éliminer piteusement de la Coupe de France par les amateurs de Pau (2-3 a.p.). Le crédit de son entraîneur, Paulo Sousa, était alors sérieusement entamé, lui qui ne parvenait pas à donner un style de jeu convaincant à son équipe, à lui faire jouer les premiers rôles, et qui râlait à propos du manque de moyens pour recruter.

Mais depuis cette gifle, le FCGB va beaucoup mieux au niveau sportif, ce qui fait dire au journaliste Samuel Vaslin que Sousa est à nouveau intouchable, d’autant qu’il a su s’adapter aux caractéristiques de ses joueurs : « Il n’y a plus de débat Paulo Sousa pour moi aujourd’hui, a-t-il expliqué dans Le Talk de WebGirondins. S’il avait enchaîné des défaites à Nantes et à Marseille, on sait comment ça se passe, et il était le coupable désigné. »

« Aujourd’hui, il est invaincu depuis Pau. Il a fait un pas vers les joueurs en adaptant son système et son animation aux forces de l’effectif. Il a mis en stand-by son processus, qui je pense nous permettra sur la durée d’avoir une équipe, une identité et une régularité en Ligue 1. Aujourd’hui, sur Sousa il n’y a rien à dire. S’il gagne contre Dijon, il aura fait 7 points. En plus, l’ambition c’est d’être dans les 10 premières places. Pour l’instant, il est en phase avec les ambitions, même si cela ne plaît pas à certains. »