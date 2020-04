Girondins : son vrai-faux départ à Monaco, sa saison, son avenir… Kamano s’est confié

true

Dans un live Facebook pour un média guinéen, l’attaquant des Girondins de Bordeaux François Kamano a évoqué sa situation.

Resté dans la région bordelaise avec sa femme, son fils, mais également Daouda Diallo, joueur des Girondins victime d’une maladie et hospitalisé de longs mois en 2019 François Kamano a fait un joli geste durant le confinement en offrant des kits sanitaires à sa ville natale, Kindia, afin de contribuer à la lutte contre le Coronavirus qui sévit actuellement.

L’ailier, relégué sur le banc des remplaçants, a donné une interview au média guinéen Foot 224 dans laquelle il évoque sa situation, relayée par Girondins4Ever. « Tous ceux qui s’expriment sur ma situation voient ça de loin, moi je la vis. Je suis un sportif de haut niveau, donc je sais que ces moments-là arrivent dans une carrière. Je pense qu’il est très tôt pour s’interroger sur ma carrière. C’est à moi de relever ce défi, pour montrer que je suis un professionnel, un sportif de haut niveau. »

Pas question d’abandonner, donc, et l’ancien bastiais ne perd pas confiance en lui. « Je revenais très bien avant la pandémie. Je continue à bosser, je sais que j’ai des défis à relever, mais c’est là qu’on reconnait les vrais hommes. »

Kamano a ensuite évoqué son faux départ à l’AS Monaco. « C’était un peu compliqué. Moi, je sais là où je vais. Je ne suis pas à la fin de ma carrière. J’avais enchaîné des matches, j’avais accumulé de la fatigue. Il y a eu des petits soucis, un changement d’entraineur. Il y a eu des petits soucis entre nous. Après le départ du coach, on a changé de système, ce n’était plus pareil, il fallait s’adapter. Il y a eu l’histoire du mercato… Il fallait encore s’adapter. J’ai accumulé tout ça, et ça a aussi coïncidé avec l’histoire de mes agents, il fallait que j’en change. Tout était un peu lié. »

L’attaquant pense qu’il aura des offres cet été. « Quand le Mercato va commencer, j’aurai des appels de partout. J’essaie de rester la tête sur les épaules pour laisser mon agent faire son boulot. Je pense que j’ai gagné en expérience par rapport à tout ce qui s’est passé. Je reste tranquille, j’essaie de bosser dans le calme, et ça va revenir ».