Girondins : Sousa retrouve enfin un titulaire en puissance

De retour dimanche dernier, pour le déplacement au Parc des Princes, Samuel Kalu assure tourné le dos aux blessures l’ayant handicapé tout au long de la saison et qui lui ont fait manquer une dizaine de rencontres. Dernièrement encore, le Nigérian a dû déclarer forfait en raison de douleurs à un genou.

Sur le site Girondins4ever, il a expliqué qu’il était désormais totalement opérationnel : « Ma condition physique était une préoccupation, mais ce n’est plus le cas car je me suis complètement remis de la blessure qui m’a fait manquer des matches cette saison. Ma récupération et mon retour sur le terrain arrivent à point nommé ».

Paulo Sousa, qui tient dans la défaite à Paris un match référence, pourra compter sur le Nigérian. Douzièmes au classement, les Girondins de Bordeaux comptent huit points de retard sur le 4e, Lille, mais seulement trois sur le 6e, Strasbourg. Sachant que le QSG est bien parti pour faire le triplé, cette dernière place pourrait être qualificative pour l’Europa League.