Girondins : Sousa tire plusieurs leçons du nul contre Angers (1-1)

Paulo Sousa, entraîneur des Girondins de Bordeaux, s’est exprimé après le nul décroché contre le SCO d’Angers samedi à Cholet (1-1).

Il s’en est fallu de peu pour que Paulo Sousa puisse fermer le clapet de tous ceux qui doutent de son implication aux Girondins de Bordeaux. Hier, le FCGB a bien failli s’imposer devant le SCO d’Angers grâce à un but de Laurent Koscielny mais l’égalisation adverse est survenue dans le money-time (1-1).

Sousa, s’il a décidé de réduire au maximum ses passes sur la scène médiatique – coronavirus oblige – en a tout de même profité pour donner son point de vue personnel sur le déroulé de la rencontre. Avec plusieurs enseignements à la clé :

« J’espère que l’équipe est plus mature »

« C’était un premier match avec une bonne intensité, face à une équipe qui en est déjà à son deuxième. On a essayé de mettre en oeuvre ce que l’on a travaillé à Dinard, a confié le technicien portugais dont les propos sont relayés par Girondins33. En première mi-temps, il a manqué beaucoup d’interactions entre nos trois joueurs devant. La pression n’était pas mauvaise, quasiment tous les joueurs ont compris ce que l’on devait faire et l’ont bien fait. Il a manqué de travailler, d’essayer un peu plus de passes en profondeur, d’aller plus vite, afin de trouver des joueurs plus libre, entre les lignes où sur le couloir. En deuxième mi-temps, notre milieu était très distant. Cela n’a pas donné la possibilité d’avoir plus de contrôle dans notre jeu. Ça a aussi manqué de maturité de savoir gagner chaque match, quand tu as une supériorité, quand tu peux contrôler. C’est une chose qui s’est passée l’an dernier, j’espère que l’équipe est plus mature pour prendre les décisions correctes en fin de match pour gagner. »