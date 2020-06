Girondins, Stade de Reims – Mercato : Caillot ne regrette pas Oudin

true

Débarqué cet hiver aux Girondins, Rémi Oudin a fait du bien aux finances du Stade de Reims. Ce transfert permet aux Rémois d’être serein avant le mercato.

Sous l’ère King Street, Rémi Oudin (23 ans) pourrait bien être le dernier gros transfert des Girondins. Début janvier, l’ailier droit s’était engagé jusqu’en 2024 en Gironde. Ce renfort était ardemment désiré par Paulo Sousa. Il voulait faire du natif de Châlons-en-Champagne son nouveau fer de lance offensif. Conclue rapidement, le 9 janvier, l’affaire a satisfait le Stade de Reims. Les Champenois réalisaient une superbe opération financière à 10M€ sur un élément formé au club. Cette manne financière va permettre aux Rémois de voir venir.

Dans France Football, le président Jean-Pierre Caillot a fait part de la situation financière de son club. « C’est tellement un mercato atypique qu’on ne sait toujours pas quand il ouvrira […]. On n’a aucune obligation de vendre pour équilibrer, même si quelques joueurs sont sur le départ. Le chantier n’est pas énorme et on avait bien travaillé cet hiver (départ de Rémi Oudin à Bordeaux et arrivée de Bilal Touré). »

Quand aux Girondins, ils ont un peu plus mis leurs finances dans le rouge avec ce transfert. Étranglé économiquement, Bordeaux devra se séparer de ses grosses valeurs marchandes (Maja, Adli, Basic), cet été, en vue d’éponger un lourd déficit. Le passage devant la DNCG fait suer les dirigeants et crispe les supporters Marine et Blanc. L’avenir ne s’annonce pas radieux du côté du Matmut Atlantique.