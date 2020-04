Girondins : un ancien président n’écarte pas la possibilité d’un dépôt de bilan

true

L’ancien dirigeant du FCGB Stéphane Martin estime que les joueurs n’ont pas fait d’effort financier et que la crainte d’un dépôt de bilan est réelle.

Régulièrement brocardé par Christophe Dugarry, qui le surnommait « le banquier », Stéphane Martin n’a été président des Girondins de Bordeaux que pendant une courte durée (de mars 2017 à juin 2018). Mais cela lui a suffi pour prendre la mesure de l’écosystème footballistique, qu’il juge en péril dans les colonnes de Sud-Ouest.

« Dans le milieu, certains croient à des aides supplémentaires de l’État, sûrs qu’on ne laissera pas tomber des clubs « too big to fail » (trop importants pour disparaître). Mais je pense qu’ils se trompent. Il n’y a aucune raison à mon avis que l’État apporte la même aide au football qu’à des secteurs stratégiques comme Air France ou Airbus. »

Stéphane Martin : « En réalité les joueurs n’on fait aucun effort salarial » #Girondins https://t.co/iRYbeYFQ71 — WebGirondins (@webgirondins) April 30, 2020

« Dans ce secteur, les joueurs n’ont fait aucun effort salarial et les propriétaires sont pour la plupart des fonds d’investissement. En cas de dépôt de bilan d’un club, les plus touchés seront les actionnaires et les plus gros salaires. La vraie solution, c’est que ces actionnaires et les joueurs fassent les efforts. »