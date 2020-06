Girondins : un géniteur de Ben Arfa a fait les beaux jours de Bordeaux 

true

Critiqué pour ne pas avoir réussi la carrière que son potentiel laissait entrevoir, Hatem Ben Arfa (33 ans) n’a pas fait pire que Christophe Dugarry.

Hatem Ben Arfa a rejoué ! Sur le banc pour la reprise de la Liga avec Valladolid contre Leganés (2-1), le milieu offensif de 33 ans est entré dans le dernier quart d’heure mercredi face au Celta Vigo. L’ancien crack du PSG et du Stade Rennais n’a ps eu le temps de se mettre en valeur, ce qui ajoute encore plus de frustration à sa trajectoire espagnole qui semble mal partie. Dans la lignée de sa carrière globale.

Souvent comparé à un génie, HBA n’a jamais percé dans un club de haut standing et se retournera probablement avec regret lorsque l’heure de sa retraite aura sonné. En attendant, Christophe Dugarry estime faire partie de la même catégorie, à savoir celle des talents gâchés.

Dugarry appartient à la catégorie de Ben Arfa

« J’aurais aimé savoir en me donnant plus, en faisant plus, en étant plus professionnel, jusqu’à où j’aurais pu aller. On a envie de dire ‘avec le talent qu’il avait, il aurait pu aller très haut’, mais ça ne marche pas comme ça. Mais je fais partie des joueurs à la Depay, à la Ben Arfa, à la Balotelli, a reconnu Duga dans des propos relayés par Girondins4Ever. Je les critique beaucoup parce que je sais exactement ce qu’ils ont fait, ce qu’ils font, et les regrets qu’ils auront. Peut-être que j’ai les mêmes, et c’est bien dommage. »