Girondins : un grand nom du passé de retour à Bordeaux ?

Selon une information de Mohamed Toubache-Ter, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, Alain Roche, aimerait bien revenir au sein du club.

Plutôt rare, en ce moment, d’évoquer de bonnes nouvelles lorsqu’on s’attarde sur les Girondins de Bordeaux. Mauvais résultats, stade déserté, fronde des Ultras, critiques répétées de l’actionnaire majoritaire (King Street), directeur sportif visé par une plainte, tout y passe sans que l’on sache vraiment à quoi va ressembler le mercato.

Comme c’est souvent le cas, et face à un tel désastre, d’anciens grands noms du club donnent leur opinion dans les médias. C’est notamment le cas de Christophe Dugarry sur les ondes de RMC. Plus discret, mais également concerné par son ancien club, chez qui il a été formé et où il a passé six saisons, Alain Roche pourrait effectuer un retour aux affaires.

En effet, et selon le bien informé Mohamed Toubache-Ter, Roche « aimerait beaucoup devenir le prochain Directeur Sportif des Girondins en cas de départ d’Eduardo Macia. » Ce dernier, certes visé par une plainte, n’est pas annoncé proche d’un départ. Mais à Bordeaux, tout va très vite en ce moment…