OM – Mercato : Lucas Ocampos flatté par l’intérêt du Real Madrid

true

Auteur d’une grosse saison au FC Séville, l’ancien joueur de l’OM Lucas Ocampos est fier de susciter l’intérêt du Real Madrid.

Lucas Ocampos n’a laissé que de bons souvenirs à l’OM, où il avait notamment été très bon lors du parcours en Ligue Europa, il y a deux ans, avant de prendre la direction du FC Séville l’été dernier. Et en Andalousie, l’Argentin confirme ses qualités, à tel point que son nom revient parmi les joueurs ciblés par le Real Madrid.

@OL @LFPfr @Sports_gouv ce serait formidable de s’aligner sur tous les autres pays Européens, cela donnerait une vraie chance au Psg et à l’OL de disputer les phases finales de C’s League , et cela éviterait de continuer à dire faussement que j’étais pour une année blanche ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 19, 2020

Un intérêt que le joueur a évoqué dans un entretien à la radio Planeta 947. « L’autre jour nous en parlions avec ma femme, a-t-il confié. On avait ouvert le journal et il était écrit que le Real Madrid me suivait. C’est le genre de choses qui me donnent encore plus de motivation. C’est le but ultime pour un joueur d’évoluer dans l’un de ces très grands clubs. »