PSG – Girondins (4-3) : Loris Benito a vu des signes encourageants au Parc

Sur son blog, Pierre Ménès était mitigé ce matin sur la prestation du PSG, difficile vainqueur des Girondins de Bordeaux (4-3) hier soir. « Je ne sais pas quoi en penser. Je ne pense pas que ce soit un bon match de Paris. Je trouve que défensivement c’est très friable parce que même si Rico a été très mauvais au pied, il a quand même fait trois très beaux arrêts. Ça veut dire que Bordeaux a été très dangereux », a relevé le consultant vedette de Canal+.

Sur les ondes d’ARL, Loris Benito, lui, se veut positif. « Ce n’est pas souvent que tu marques trois buts au Parc, a-t-il commenté, dans des propos relayés par Girondins4Ever. C’était un match super bien à voir pour les gens. Je crois que pour les deux équipes, ce fut un match difficile à jouer. Eux, ils ont montré du jeu comme on l’attendait, et de notre côté on a essayé de bien défendre. C’est clair qu’ils ont des frappeurs, des coups de pied arrêtés très bien joués. Mais on ressort avec beaucoup de choses, d’enseignements. Dans un stade pas facile, contre le meilleur adversaire du championnat, on a fait une bonne performance ».