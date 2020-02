Girondins : Sousa livre la recette miracle pour déstabiliser le PSG

true

Le PSG vit une période des plus angoissantes. En trois matches, dont deux en Ligue 1, il vient tout de même d’encaisser neuf buts ! Pour une équipe qui doit encore se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions, il va falloir resserrer les boulons.

Le plus tôt sera le mieux car Paulo Sousa semble avoir livré sur un plateau la recette pour déstabiliser une équipe qui a eu toutes les difficultés du monde devant les Girondins de Bordeaux hier au Parc des Princes (4-3).

Bloc défensif moins haut et deux lignes très proches

« C’est dommage pour nous d’avoir marqué trois buts au Parc et d’avoir eu au minimum trois occasions pour marquer davantage. On a fait différentes variations pendant le match, ce qui a donné aux joueurs la possibilité de disputer ce match jusqu’à la fin, explique l’entraîneur du FCGB. On a pris la décision d’être avec un bloc défensif un peu moins haut que d’habitude, avec deux lignes très proches, pour nous donner la possibilité de défendre mieux. Chaque fois qu’on s’est sorti des premiers moments de pression de l’adversaire, on a fait circuler le ballon vers l’espace libre, surtout vers l’autre couloir, pour avoir des opportunités de but. Chaque fois que le ballon était derrière l’équipe adverse, on a créé des situations dangereuses. À la fin, on peut être content du contenu pendant tout le match. »