Résultat Ligue 1 : les Girondins ont pris les commandes face à Nice (1-0)

false

Voilà bien longtemps que les Girondins n’ont pas fourni une prestation aussi convaincante à domicile. Les hommes de Paulo Sousa, face à l’OGC Nice, montrent un visage séduisant qui se traduit par un avantage logique à la pause. Et ce même si Ounas a failli gâcher la première période bordelais en trouvant la barre juste avant la pause (45e).

Auparavant, les hommes de Paulo Sousa ont donc eu l’emprise sur le jeu. Emprise symbolisée par une belle percée de Basic qui a lancé De Préville dans la profondeur, lequel a éliminé Benitez pour marquer dans le but vide (1-0, 21e). Les Girondins auraient même pu doubler la mise si Hwang (30e) ou Pardo (39e) avaient fait preuve de plus de justesse devant le but. A noter également la blessure de Pablo, visiblement touché au genou.